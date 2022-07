Ukraińskie wojsko od jakiegoś czasu zaczęło wykorzystywać w walce z Rosjanami komercyjne drony. Zazwyczaj służyły one do poszukiwania jednostek wroga oraz do rozpoznania terenu. Tym razem komercyjny dron posłużył do zrzucenia "improwizowanej amunicji" na miny przeciwpancerne, dzięki czemu jedna z dróg na wschodnie Ukrainy została oczyszczona z niebezpiecznego rosyjskiego sprzętu.

Na załączonym filmie widać miny równo ułożone w poprzek drogi. W pewnym momencie z drona zostaje spuszczony pocisk, którego eksplozja niszczy niebezpieczny teren. Trzeba przyznać, że oczyszczanie obszarów z min tym sposobem jest zarówno bardzo efektywne, jak i efektowne.

Miny TM-62M i pociski VOG-17. Co to jest za sprzęt?

Miny TM-62M zostały opracowane jeszcze w ZSRR w latach 60-tych. Zawiera około 7 kg trotylu. W środkowej części znajduje się zapalnik naciskowy lub magnetyczno-naciskowy.

Miny mogą być rozstawiane ręcznie lub automatycznie wykorzystując PMR-3 lub GMZ-3. Sam sprzęt waży do 10 kg, a jego wysokość wynosi prawie 13 cm, przy średnicy do 32 cm. Jest to typowa mina przeciwpancerna. Aby wybuchła potrzeba nacisku o wadze od 150 do 550 kg.

Komercyjny dron został wyposażony w amunicję stworzoną na bazie pocisku VOG-17M HE-SD. Jest to pocisk odłamkowo-burzący z systemem autodestrukcji. Wystrzeliwany jest z granatników AGS-17 i AGS-30 i może osiągnąć cel oddalony o 1700 metrów.

Nawet jeśli pocisk nie wybuchnie przy uderzeniu, wmontowany automatyczny zapalnik zdetonuje amunicję w określonym czasie. Pocisk kalibru 30 mm waży 0,3 kg, przy długości ponad 11 cm. Z kolei powierzchnia dokonywanych zniszczeń może wynosić około 70 metrów kwadratowych.