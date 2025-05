Od kilku dni Kościół katolicki ma nowego przywódcę - papieża Leona XIV . Wybór Amerykanina Roberta Prevosta na tron Piotrowy zaskoczył wielu komentatorów - w końcu to pierwszy papież z USA . Ale jeszcze większym zaskoczeniem okazał się... jego dyplom ukończenia studiów. Bo kto by się spodziewał, że nowy Biskup Rzymu ma tytuł licencjata matematyki ?

Tak, dobrze przeczytaliście. Papież to ścisłowiec. I to taki, który - zanim zaczął myśleć o konklawe - rozwiązywał równania różniczkowe i uczył licealistów praw fizyki.

Robert Prevost dorastał w Illinois, w spokojnym miasteczku z dala od watykańskich mozaik i czerwonych dywanów. Już jako nastolatek wstąpił do seminarium, ale jego pierwsza uczelnia nie miała w nazwie "papieska" - to była Villanova University, augustiańska uczelnia w Pensylwanii. To właśnie tam, w 1977 roku, ukończył studia licencjackie z matematyki.