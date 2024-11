Od dłuższego czasu głośno mówi się o potrzebie unowocześnienia Kościoła i wygląda na to, że duchowni biorą sobie rady ekspertów do serca. Coraz częściej słyszymy o nietypowych inicjatywach, jak smsy z przypomnieniem o zbliżającej się uroczystości, "mobilna" spowiedź czy nabożeństwo prowadzone przez sztuczną inteligencję w Niemczech (koncepcja ceremonii została opracowana przez teologa Jonasa Simmerlaina, który przekonywał, że jej autorem w 98 proc. jest AI).

Całkiem niedawno do koncepcji wykorzystania sztucznej inteligencji w Kościele odniósł się nawet sam Watykan. Kardynał Mario Grech, nazywany prawą ręką papieża i wskazywany często jako jego następca, przyznał, że AI nie jest tematem obcym Kościołowi i cyfrowa ewangelizacja to tak naprawdę jego przyszłość. Kaplica św. Piotra w Lucernie postanowiła więc przejść do działania i w ramach kilkuletniej współpracy z lokalnym uniwersyteckim laboratorium badawczym nad rzeczywistością immersyjną przygotowała instalację o nazwie Deus in Machina.