Jak podaje Asia Times, informacja została ogłoszona przez japońskiego ministra obrony. Głównym celem nowych niszczycieli będzie ochrona powietrzna kraju. Obecnie Tokio widzi zagrożenie ze strony chińskich i północnokoreańskich pocisków hipersonicznych. Japonia posiada dwupoziomową strukturę obrony przeciwrakietowej. Pierwszy poziom obejmuje okręty wojenne Aegis, a drugi to amerykańskie systemy rakietowe Patriot PAC-3.

Japońskie Ministerstwo Obrony planuje wybudowanie dwóch niszczycieli Aegis Ashore. Według informacji przekazanych przez Asia Times pierwszy z nich powinien być już gotowy w 2024 r. Każdy z okrętów będzie mieć wielkość lotniskowca, co oznacza, że będą ważyć łącznie około 40 000 ton. Statki będą miały długość co najmniej 210 metrów, a ich szerokość będzie wynosiła około 40 metrów. Nowe niszczyciele będą wyposażone w specjalne systemy obrony powietrznej Aegis Ashore.

W japońskiej marynarce wojennej obecnie największymi okrętami jest śmigłowcowiec Izumo (248 m długości i 38 m szerokości) oraz niszczyciel Maya (prawie 170 m długości i około 22 m szerokości). Jak donosi Asia Times, nowe niszczyciele staną się największymi statkami wojennymi Japonii. Będą również większe niż obecnie największy chiński okręt typu 055.

Japończycy zwiększają swoją obronę powietrzną

Aegis Ashore to lądowy komponent Aegis Ballistic Missle Defence, który jest amerykańskim morskim systemem antybalistycznym. System ten ma na celu ochronę przed wszelkiego rodzaju pociskami balistycznymi i składa się z Aegis BMD wyposażonego w pociski antybalistyczne Sm-3 Block IB oraz Sm-3 Block IIA. Komponent można, w zasadzie w dowolnej chwili, przenieść w inne miejsce w razie potrzeby i może być także montowany na okrętach. System wyszukuje, śledzi, identyfikuje i niszczy wrogie rakiety.

Pociski Sm-3 są przeznaczone do neutralizowania rakiet balistycznych krótkiego, średniego, pośredniego oraz międzykontynentalnego zasięgu. Wyposażone są one w głowice kinetyczne. Systemy Aegis Ashore posiadają również wielofunkcyjny radar AN/SPY-1D, który wyszukuje i śledzi cele powietrzne, nawodne oraz balistyczne, ponadto naprowadza rakiety obrony powietrznej na wybrane cele. Zamontowany jest tutaj także radar dalekiego zasięgu AN/SPS-49.

Co ciekawe system antybalistyczny Aegis Ashore jest budowany również w Polsce, konkretnie we wsi Redzikowo niedaleko Słupska. Projekt jest częścią europejskiej koncepcji obrony przeciwrakietowej. Prace mają być ukończone do końca 2022 roku.