Kryzys energetyczny związany z agresją Rosji na Ukrainę, nałożonymi sankcjami na Kreml i planami uniezależnienia się krajów Europy od rosyjskiego gazu, sprawiły, że najbardziej skomplikowane urządzenie elektroniczne w historii ludzkości może zostać wyłączone.

Naukowcy uważają, że jeśli ta czarna wizja ziści się, to będzie to potężny cios dla globalnego rozwoju nauki. Wielki Zderzacz Hadronów potrzebuje do swojej pracy dużo energii, której niebawem może zabraknąć, dlatego jego najbliższa przyszłość właśnie stanęła pod znakiem zapytania.

To już koniec Wielkiego Zderzacza Hadronów?

Fizycy nie postawili jeszcze krzyżyka na LHC. Obecnie w siedzibie CERN trwa proces przygotowania planu dalszego funkcjonowania urządzenia. Wielki Zderzacz Hadronów podczas eksperymentów pochłania ogromne ilości energii, która jest potrzebna do zasilania systemów odpowiedzialnych za rozpędzanie cząstek w akceleratorze i jego chłodzenia do temperatury okolic zera absolutnego.

Co ciekawe, LHC w trakcie swojej regularnej pracy zużywa jedną trzecią energii wykorzystywanej przez Genewę, czyli duże miasto znajdujące się obok ośrodka, które zamieszkiwane jest przez 200 tysięcy ludzi. Nie dziwi zatem fakt, że władze pomyślały o ograniczeniu przeprowadzania eksperymentów lub nawet całkowitego ich wstrzymania na jakiś czas.

Wielki Zderzacz Hadronów to postęp naukowy ludzkości

Przypominamy, że to właśnie dzięki Wielkiemu Zderzaczowi Hadronów udało się potwierdzić istnienie bozonu Higgsa, czyli cząstki, bez której otaczająca nas materia byłaby pozbawiona masy. Oznacza to, że Wszechświat nie istniałby w takiej formie, jak widzimy go teraz. Ośrodek CERN dokonał też wielu innych przełomowych odkryć.

Na co dzień prowadzone są tam niezwykle ważne badania w najróżniejszych dziedzinach naszego życia. Dzięki eksperymentom nie tylko możemy lepiej poznać otaczający nas świat, ale również w ich następstwie powstaje bardziej funkcjonalna elektronika, wydajniejsze technologie energetyczne czy systemy, które pozwalają na komunikowanie się z całym światem.

Jak tłumaczą naukowcy, ograniczenie działalności LHC lub całkowicie jego wyłączenie, tak naprawdę zatrzyma rozwój ludzkości. Tak czy inaczej, to do władz będzie należało podjęcie decyzji, co jest ważniejsze, czy zapewnienie działalności CERN i kontynuowanie postępu nauki czy jednak zapewnienie energii i ciepła mieszkańcom Europy.