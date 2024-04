Jeszcze o nim nie słyszeliśmy, ale Rosja straciła rzadki system Fundament-M

W wyniku wspomnianych ukraińskich ataków zniszczonych zostało kilka rosyjskich systemów obrony powietrznej, w tym kilka egzemplarzy S-400 i S-300. Jak pisaliśmy już wcześniej, eksperci szacują, że każdy egzemplarz S-400 jest warty setki milionów dolarów, więc ich strata jest z pewnością bolesna dla Kremla. Co więcej, pojawiły się też podejrzenia, że próba wyeliminowania systemów obrony takiego kalibru może zwiastować planowany atak o dużym strategicznym znaczeniu.

Dziś poznaliśmy zaktualizowane dane, z których wynika, że zniszczone zostały dokładie cztery wyrzutnie S-400 Triumph, trzy stacje radarowe, centrum kontroli obrony powietrznej i sprzęt nadzoru przestrzeni powietrznej Fundament-M. Co ciekawe, wzmianka o tym ostatnim sprzęcie jest dość znacząca, bo wcześniej nie pojawiał się on w kontekście rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Co to za system? To lokalna produkcja, o której nie wiadomo zbyt wiele i jak twierdzi ukraińskie źródło, cytowane przez BulgarianMilitary.com, "udało się zlokalizować tylko trzy zdjęcia przedstawiające ten sprzęt".

Fundament-M. Co o nim wiemy?

Z dostępnych bardzo skąpych informacji wynika, że Fundament-M ma być najnowocześniejszym elementem rosyjskiej technologii, przystosowanym do obserwacji przestrzeni powietrznej i kontroli obrony powietrznej. Jego celem jest podobno znaczące zwiększenie skuteczności środków obrony powietrznej poprzez rozbudowane funkcji kontroli i nadzoru. System może się pochwalić się szeroką gamą wykrywanych sprzętów, która obejmuje samoloty, helikoptery, drony, a nawet rakiety.