M2A2 ODS Bradley został zaprojektowany w ten sposób, by przetrwać najechanie na minę czy bezpośredni ostrzał z czołgu i dać czas na ewakuację całej załodze. Siły Zbrojne Ukrainy chcą wykorzystać nowe pojazdy do zatrzymania rosyjskiej ofensywy pod Pokrowskiem w obwodzie donieckim, na granicy niedaleko Charkowa w obwodzie charkowskim oraz bezpośrednio na rosyjskiej ziemi w obwodzie kurskim.

Cechuje się ona szybkostrzelnością na poziomie 200 strzałów na minutę. Pociski mogą być wysyłane nawet na odległość do 6500 metrów. Armata ma masę 110,2 kg i długość lufy 2,032 m, a prędkość wylotowa pocisku wynosi 1360 m/s . Taka siła ognia bez problemu jest w stanie odeprzeć atak rosyjskiego agresora. Żołnierze Sił Zbrojnych Ukrainy przyznali, że dzięki amerykańskim wozom Bradley udaje im się spowolnić działania Rosjan.

Ostatni ich transport do Ukrainy miał miejsce przez Polskę w kwietniu bieżącego roku. Analitycy z serwisu Defence Express podają, że Siły Zbrojne Ukrainy mogły utrzymać już co najmniej 200 sztuk tych maszyn. Dotychczas zniszczonych czy uszkodzonych miało zostać ok. 68 pojazdów, jednak większość z nich udało się naprawić.