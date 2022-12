Kadyrow pacyfikuje terrorystów niczym Rambo. Jest nagranie

Fani Kadyrowa są zachwyceni jego sprawnością fizyczną

Fani przyznali też, że zachwyciła ich forma całej produkcji, która natychmiast na myśl przywodzi największe filmy akcji rodem z Bollywood. Wielu poprosiło Kadyrowa, by przygotował dłuższe filmy, gdyż po tak krótkiej produkcji czują ogromny niedosyt. Młodsi fani zaproponowali nawet, by ujawnił im tajemne chwyty, które na odległość obezwładniają wroga.

Kadyrow jest znany nie tylko ze swoich tragikomicznych akcji na serwisach społecznościowych, ale również z bogactwa. Podczas gdy mieszkańcy republiki klepią biedę, a w ostatnich miesiącach wiele z nich zginęło na wojnie w Ukrainie, znany TikToker kupił sobie prestiżowy bokserski zestaw treningowy od Louisa Vuittona za blisko milion złotych.

Kadyrow posiada majątek w wysokości ok 200 milionów dolarów. Dorobił się go na współpracy z Kremlem. Prawdopodobnie odkłada on pieniądze pochodzące z budżetu Czeczenii i dotacji rządu rosyjskiego, które przeznaczone są na rozwój Republiki Czeczenii. Szef Republiki Czeczeńskiej posiada kilka luksusowych posiadłości i supersamochodów.