Chiński okręt spowity dymem. To nowa broń

Co ciekawe, to podobna technika, jaką od jakiegoś czasu na masową skalę postanowili używać Rosjanie. Generatory dymu uruchamiane są np. gdy ogłaszany jest alarm związany z nalotami na Most Krymski, a także, by chronić wiele różnych obiektów portowych na Krymie, gdzie stacjonują okręty wojenne. Generatory dymu TDA-3, prawdopodobnie pochodzą z 28. brygady rosyjskich wojsk obrony nuklearnej, biologicznej i chemicznej.

Rosjanie stosują zasłonę dymną również na swoich okrętach w momentach, gdy zostaną wykryte ukraińskie drony morskie, które wykonują misje kamikadze. Wszystko wskazuje na to, że również Chiny dostrzegły potencjał w tej technice, ponieważ sprawdza się ona idealnie do ochrony okrętów.