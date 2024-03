M1117 dotarły na front. Ukraina chwali się prezentem od USA

Stany Zjednoczone ogłosiły transfer 250 transporterów opancerzonych M1117 jeszcze w listopadzie 2022 roku (w ramach pakietu pomocy wojskowej o wartości 400 mln dolarów) i od tego czasu sprzęt był przygotowywany do przekazania. Miały one zostać wyposażone w ramach Ukraine Security Assistance Initiative (USAI), czyli programu finansowego kierowanego przez Departament Obrony Stanów Zjednoczonych, mającego na celu zwiększenie zdolności Kijowa do obrony przed rosyjską agresją poprzez szkolenie jej sił zbrojnych, sprzęt i inicjatywy doradcze.

Blisko rok później strona amerykańska informowała, że proces dostosowywania całej partii pojazdów trwa, ale jest czasochłonny i zajmie jeszcze 18 miesięcy - amerykańscy urzędnicy dostali jednak polecenie sprawdzenia możliwości przyspieszenia dostaw M1117 i najwyraźniej im się udało. Co prawda nie wiadomo, ile pojazdów udało się już dostarczyć do Kijowa, ani kiedy dokładnie się to odbyło, ale 425. Samodzielny Batalion Szturmowy "Skała" opublikował w sieci nagranie, na którym możemy zobaczyć jeden egzemplarz.



M1117 Guardian. Ukraina wzmocniona

To krótkie nagranie nakręcone prawdopodobnie na jednym z poligonów, gdzie ukraińscy żołnierze uczą się obsługi M1117, nazywanego również Guardian. Warto tu wyjaśnić, że jest to produkowany przez Textron Marine & Land Systems pojazd opancerzony z napędem 4×4 zapewniający wzmocnioną ochronę przed minami i ogniem z broni ręcznej. Został on przyjęty do armii amerykańskiej, która jest jego głównym użytkownikiem, w 2001 roku i od tego czasu był stosowany w różnych strefach konfliktu, jak Irak czy Afganistan.

Jednostka ta powstała na bazie Cadillac Gage Commando, czyli serii amerykańskich pływających samochodów pancernych produkowanych od połowy lat 60. XX wieku. Powstało kilka wersji pojazdu, z których każda produkowana była w wielu odmianach, m.in. jako transportery opancerzone, rakietowe niszczyciele czołgów, platformy moździerzy, ambulanse oraz pojazdy pożarnicze - wciąż znajdują się one na wyposażeniu wielu armii, a także oddziałów żandarmerii i policji na świecie.

Co potrafi M1117 Armored Security Vehicles (ASV)?

M1117 mierzy 6,07 m długości, 2,56 m szerokości i 2,59 m wysokości (prześwit 0,46 m), a jego masa to 13 270 kg. Pod jego maską znajduje się silnik Cummins 6CTA8.3 o mocy 260 KM, który pozwala osiągnąć prędkość 100 km/h - Guardian jest w stanie przejechać na jednym baku paliwa do 708 km. Podstawowym uzbrojeniem pojazdu są granatnik automatyczny Mk 19 kal. 40 mm oraz karabin maszynowy Browning M2HB kal. 12,7 mm zainstalowane na obrotowej wieży, a dodatkową siłę ognia może zapewnić karabin maszynowy M240H kal. 7,62 mm umieszczony w luku wieży.

Guardian wyposażony jest też w modułowy rozszerzalny pakiet opancerzenia firmy IBD Deisenroth Engineering, dzięki któremu zapewnia solidną ochronę swojej załogi i pasażerów przed różnymi zagrożeniami, w tym improwizowanymi urządzeniami wybuchowymi (IED). Mamy więc do czynienia z wszechstronną jednostką bojową, która charakteryzuje się dużą zwrotnością, wysokim poziomem bezpieczeństwa i zapewnia wsparcie siły ognia.