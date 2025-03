Sprawy nie ułatwia fakt, że M88A2 to kolos - maszyna waży ponad 60 ton. Jest to wóz powstały na bazie czołgów M48 Patton i M60 Patton. Wykorzystuje wiele elementów testowanych w wersji M88A1E1. Hercules ma ponad 8 metrów długości, wzmocnione opancerzenie i nowy układ napędowy powerpack AVDS-1790-8CR o mocy 1050 KM. Wóz dysponuje wyciągarką z uciągiem 70 tom oraz wysięgnikiem pozwalającym na udźwig do 35 ton. Do służby wprowadzono go w 2000 roku. M88A2 stał się popularnym wsparciem, wykorzystywany m.in. do udzielania pomocy Abramsom. Do holowania tych czołgów konieczne są jednak dwa wozy.