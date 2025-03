- Rozkaz został wydany, gdy Stany Zjednoczone aktywnie przenosiły sprzęt do regionu, powiedział naszemu partnerowi NBC News amerykański urzędnik ds. obrony. Urzędnik powiedział, że samoloty w drodze do Ukrainy zostały fizycznie zawrócone po otrzymaniu rozkazu około godziny 18:00 czasu lokalnego - donosi Sky News.

Warto jednak mieć na uwadze, że trudno potwierdzić te doniesienia. Obserwując np. dane na Flightradar24 z 3 marca w momencie, gdy ogłoszona została decyzja Trumpa o zaprzestaniu wsparcia Ukrainy, nie można bezpośrednio znaleźć samolotu, który mógł przenosić amerykańską pomoc dla Ukrainy. Taki samolot musiał należeć do Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych i kierować się np. do hubu logistycznego Rzeszów-Jasionka, do którego przylatują samoloty z zachodnią pomocą dla Ukrainy. Takimi są np. C-17 Globemaster III, które wylatują z bazy lotniczej Ramstein w Niemczech, w której jest składowany sprzęt dla Ukrainy.

Sprawdzając zapiski na stronach śledzących loty na bazie radiolokatorów jak FlightRadar24 czy ADS-B Exchange można jednak zauważyć, że jeszcze 4 marca ok. 8.00 czasu uniwersalnego samolot C-17 o numerze 10-0218 wystartował z bazy Ramstein i ok. 9.25 wylądował na lotnisku Rzeszów-Jasionka i przebywał na nim prawie trzy godziny. To już może wskazywać, że amerykańska pomoc militarna dla Ukrainy nie została tak nagle zawrócona w locie i tuż po decyzji Trumpa doszło do przekazania jeszcze jej ostatnich elementów.