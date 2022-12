Jak donosi Bulgarianmilitary powołując się na Bloomberga, opracowanie nowego komputera w kokpicie myśliwca F-35 będzie kosztowało ponad 1 miliard dolarów. Wcześniej planowano wydać "jedynie" 712 mln dolarów na ten cel. Ponadto oprócz gwałtownego wzrostu kosztów, spowolnią się także dostawy nowego myśliwca - termin oddania nowego zmodernizowanego samolotu został przedłużony o kilka miesięcy.

Oprócz USA wyższą cenę za modernizację będą musiały zapłacić również inne państwa eksploatujące F-35. Już od wielu lat koszt całego projektu F-35 stale rośnie - w 2001 było to 233 mld dolarów, potem w około 2020 r. było już 398 mld dolarów, a w 2021 r. wzrosło do 412 mld dolarów.

Reklama

Australia krytykuje F-35

Australijscy dziennikarze kilka tygodni temu opublikowali raport, w którym krytykowali zakup F-35 przez ich kraj. W trakcie przeprowadzonego dochodzenia okazało się, że samolot nie spełnia wymagań postawionych przez Canberrę. Oprócz tego, że cena za samoloty nadal rośnie, to nie zwiększa się zasięg operacyjny maszyny. Do tego dochodzą wysokie koszty konserwacji i modernizacji oraz około 20 proc. mniej godzin lotu i więcej przestojów w warsztatach.

Dziennikarze odkryli, że samolot nie może latać z zadeklarowaną przez producenta maksymalną prędkością. Dodatkowo w razie potencjalnej wojny z Chinami, F-35 przynajmniej raz będą musiały tankować, by tam dotrzeć, co oczywiście zwiększy zużycie palia.

Do krytyki dołączyło kilkoro niemieckich ekspertów, twierdząc, że zakup F-35 przez Niemcy był "błędem". W innym raporcie sprzed dwóch lat wymieniono ponad 800 problemów myśliwca F-35, które dotyczyły zarówno strefy technicznej, jak i działania samolotu. Zaznaczono, że ponad 90 proc. z nich jest łatwych do usunięcia. Z kolei kilkanaście problemów jest większego kalibru, ponieważ odnoszą się do użytych materiałów, czy do komputera w kokpicie, hełmu pilota, czy radaru.