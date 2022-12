Zaskakujące odkrycie: Kawa może przyspieszać… przepływ prądu w przewodach?

Powszechne zastosowanie i łatwa dostępność

Zastosowany przez naukowców z AIST kwas kawowy pochodził ze źródeł roślinnych. Choć ten występuje we wspomnianym kubku z naparem, można go odnaleźć również w innych miejscach. Przykład mogą stanowić m.in. składniki codziennej diety jak sałata, ziemniaki, ziarna fasoli czy oliwa z oliwek lub wino. Jest to zatem substancja bardzo powszechna.

Ważnym elementem wyników badań z Japonii jest możliwość powszechnego zastosowania kwasu kawowego. Jak przyznali sami naukowcy, nakładana warstwa spełnia swoje zadanie na różnych powierzchniach (można ją stosować bez względu na materiał podłoża), co z kolei pozwoli na użycie jej przy wielu urządzeniach, w tym także tych używanych codziennie w ramach technologii IoT (Internet of Things).