Nowe koła, przypominające nieco futurystyczne konstrukcje z laboratoriów DARPA (albo klocki z popularnego Minecrafta), składają się z niezależnych modułów montowanych na stalowej ramie. Dzięki temu w przypadku uszkodzenia wystarczy wymienić jeden segment, zamiast demontować całe koło. System ten ma szansę znacząco ograniczyć przestoje pojazdów i dronów operujących w strefie walk, gdzie każde zatrzymanie związane jest z ryzykiem utraty sprzętu.

Jak podkreśla producent, kluczową zaletą projektu jest "całkowity brak możliwości przebicia", bo konstrukcja opiera się na twardych niepneumatycznych komponentach, a nie gumowych oponach wypełnionych powietrzem. Każdy element można wymienić w terenie w kilka minut, bez specjalistycznych narzędzi.

Segmenty wykonane są z recyklingowanej wulkanizowanej gumy, co nie tylko zmniejsza koszty produkcji, ale też wpisuje się w zrównoważony model rozwoju przemysłu obronnego. Koła mają zapewniać stabilną trakcję w błocie, śniegu i na zniszczonych drogach, czyli dokładnie tam, gdzie klasyczne opony zawodzą najczęściej.

Drony lądowe i pojazdy bojowe

Największe zainteresowanie nowym systemem zgłaszają operatorzy i konstruktorzy bezzałogowych pojazdów naziemnych (UGV), służących do transportu amunicji, ewakuacji rannych czy rozpoznania, które często tracą mobilność po najechaniu na odłamki metalu czy gruz. Qirim Technology podkreśla jednak, że technologia jest w pełni skalowalna:

Jesteśmy gotowi produkować koła dowolnych rozmiarów na zamówienie, czy to standardowe 11.00 R16 dla transportera Puma, 12.00 R20 dla Strykera lub BTR-80 czy 14.00 R20 dla VAB i M1117. Wystarczy przekazać parametry, jak średnica felgi, szerokość, obciążenie osi i inne dane, a nasi inżynierowie opracują optymalne rozwiązanie

Nowe koła wpisują się w szerszy trend automatyzacji frontu, gdzie utrzymanie mobilności bez udziału załogi staje się jednym z kluczowych wyzwań. Bezzałogowe pojazdy, często działające pod ostrzałem, muszą polegać na rozwiązaniach, które nie wymagają interwencji człowieka - segmentowe koła Qirim Technology mają potencjał stać się jednym z nich.

