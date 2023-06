Gdy twoi przeciwnicy są mistrzami w wykorzystaniu dronów, musisz robić wszystko, aby cię nie zauważyli. Taką zasadę muszą wpajać rosyjscy dowódcy swoim żołnierzom. Niemniej nie wszyscy ich słuchali.



Przekonał się o tym jeden z sołdatów, którego wypatrzyli ukraińscy operatorzy dronów. Stacjonował na jednym z punktów obrony przeciwlotniczej, postawionym na wieży strażacko-obserwacyjnej. Sam w sobie nie był dobrze zakamuflowany.

Żołnierz chyba myślał, że jeśli przyciśnie się do ściany, to nikt go nie zauważy. Nie przewidział jednego. Na kamerze z drona ukraińscy operatorzy zauważyli jego wyrzutnię "Igła" oraz... wystającą za ściany nogę. Efekt możecie zobaczyć na filmie.

