"Mobilny Koszmar". Ukraińscy żołnierze ujawniają improwizowaną wyrzutnię

Ukraińcy podczas trwającej już blisko dwa lata wojny wielokrotnie udowadniali, że są pionierami improwizowanej sztuki wojennej. Jeśli więc zmusza ich do tego sytuacja, zamiast załamywać ręce, próbują jak najlepiej wykorzystać dostępne wyposażenie. Widzieliśmy już konsumenckie drony z improwizowanymi ładunkami wybuchowymi, karabiny AK-74 łączone w jeden duży "karabin maszynowy" przeciw dronom, a teraz żołnierze 56. Brygady Zmotoryzowanej zaprezentowali wyrzutnię lekkich rakiet zamontowaną na niedużej ciężarówce.

"Mobilny Koszmar" Rosjan. Nowa ukraińska samoróbka

Nazwali ją "Mobilny Koszmar", co trafnie opisywać ma jej możliwości. A mowa o systemie rakietowym składającym się z czterech wyrzutni zamontowanych na ciężarówce, umożliwiających wystrzeliwanie pocisków kal. 122 mm. Co ciekawe, elementy wyrzutni to zdobyte przez Ukraińców trofea bojowe, czyli fragmenty radzieckiej polowej samobieżnej wieloprowadnicowej wyrzutni rakietowej BM-21 Grad (Kijów też dysponuje dużą liczbą tych jednostek, przed wojną szacowaną na 400 egzemplarzy).