Na Bałtyku pojawiło się dużo rosyjskich okrętów podwodnych

Rosyjskie okręty podwodne na Morzu Bałtyckim

Kilka dni temu, entuzjaści poszukiwań i fotografowania okrętów podwodnych wypatrzyli na Morzu Północnym jednostkę klasy Kilo o oznaczeniu B-265 Krasnodar (projektu 06363). Okręt obecnie znajduje się już na Bałtyku, nad Wielkim Bełtem, czyli w cieśninie położonej między duńskimi wyspami Fionią i Langeland a Zelandią i Lolland.

Jednostka kieruje się w stronę portów w Królewcu lub Petersburgu. Okręt wszedł do rosyjskiej floty całkiem niedawno, bo w 2015 roku. Wówczas brał udział w działaniach wojennych w Syrii. Co ciekawe, B-265 Krasnodar już na samym początku swojej służby miał kolizję z innych okrętem podwodnym. Chociaż nie podano, o jaki okręt chodzi, to wówczas nieoficjalnie mówiło się o polskiej jednostce ORP "Orzeł".