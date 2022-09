W nowym modelu zmodernizowany został system obrony przeciwpancernej, dzięki czemu maszyna będzie bardziej odporna przed zaawansowanymi pociskami przeciwpancernymi. Zamontowane zostały także nowe kamery, które będą rejestrować obraz zarówno dzień, jak i w nocy, dodatkowo zapewniają one widok 360 stopni.

Kolejnym unowocześnieniem będzie także hełm dowódcy, który ma przypominać hełm pilota samolotu F-35. Sprzęt ten będzie posiadać specjalny ekran, na którym wyświetlane będą informacje o celu, a także zalecenia w wyborze odpowiedniego pocisku oraz sygnały wizualne odnoszące się do uszkodzeń czołgu.

Ponadto czołg Merkava 5 będzie wyposażony w zestaw nowych czujników, dzięki którym "zyska niezależność, aby samodzielnie przejąć cele w środowisku". W założeniu nowy sprzęt będzie pomagać załodze szybko rozpocząć atak lub pomoże w aktywowaniu systemu walki elektronicznej. Czujniki wraz z hełmem dowódcy zostaną podłączone do nowoczesnego i zaawansowanego komputera pokładowego, który będzie zbierać i przetwarzać informacje. Pozostałe systemy uzbrojenia i urządzenia będą miały do nich dostęp - na ich podstawie mają działać wspólnie w sposób autonomiczny.

Impuls do stworzenia nowego modelu Merkavy 5

Jak podają izraelskie media powodem rozpoczęcia seryjnej produkcji Merkavy 5 jest rosyjska inwazja na Ukrainę. Do tej pory projekt był wielokrotnie opóźniany, a głównym powodem były problemy budżetowe oraz dalsze prace nad konstrukcją i wydajnością.

Merkava, czyli izraelski czołg podstawowy

Pierwszy czołg tego typu został wyprodukowany już w 1979 roku, z kolei ostatnia czwarta wersja była produkowana od 2002. Merkava zastąpił wcześniej używane amerykańskie czołgi M48 i M60, a także francuskie AMX-13 i brytyjskie czołgi Centurion. Dodatkowym aspektem przemawiającym nad stworzeniem własnej maszyny była niechęć państw zachodnich do sprzedaży sprzętu wojskowego Izraelowi. Spowodowane było to naciskiem państw arabskich.

Pierwsza wersja czołgu była produkowana do 1983 r., druga od 1983 do 1990 r., z kolei trzecia od 1987 do 2002 r. Masa maszyny była różna od wariantu i wahała się od 62 000 do 65 000 kg. Wersje Mk 3 i Mk 4 osiągały prędkość 60 km/h i mogły pokonać 500 km. Merkava 4 wyposażona była w armatę czołgową IMI kalibru 120 mm, karabiny maszynowe kalibru 12,7 mm oraz 7,62, a także w moździerz 60 mm.