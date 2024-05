M120 Rak to nowoczesna broń Polski

M120 Rak jest produkowany od 2016 roku, a do służby w Wojsku Polskim wszedł w 2017. To jedna z najnowocześniejszych broni naszej armii, tworzona we współpracy zakładów zbrojeniowych Huta Stalowa Wola S.A., Rosomak S.A. i WB Electronics. Jego głównym zadaniem jest wspieranie ogniowe piechoty, niszcząc cele nieopancerzone czy fortyfikacje.

M120 RAK, który znajduje się na wyposażeniu wojska Polski i Ukrainy to wersja kołowa, gdzie na transporter 8x8 wozu KTO Rosomak, umieszczono w pełni obrotową wieżą, w której znajduje się moździerz MAHSW kalibru 120 mm. Wykorzystuje także Zintegrowany System Zarządzania Walką TOPAZ, który wykonuje obliczenia balistyczne wystrzeliwanych pocisków.

Zdjęcie Moździerz M120 Rak / Silar / Wikimedia

Parametry taktyczno-techniczne moździerza Rak:

Producent: Huta Stalowa Wola (wieża), Rosomak S.A. (kadłub)

Załoga: 4 osoby

Długość: 7,8 m

Szerokość: 2,8 m

Wysokość: ~ 3 m

Waga bojowa: 24500 kg

Napęd: silnik diesla Scania D1 12 56A03PE o mocy 490 KM

Prędkość maksymalna: 100 km\h

Zasięg operacyjny: 500-700 km

Główne uzbrojenie: armata moździerza 120 mm MAHSW z zapasem 46 pocisków

Szybkostrzelność: 6-8 pocisków na minutę

Moździerz Rak z ulepszeniem

Obecne wykorzystanie moździerzy M120 Rak na Ukrainie pozwala zdobyć infromacje jak sprawdza się na froncie. To z kolei daje cenne wskazówki przy modernizacji systemu. W marcu br. w mediach pojawiła się informacja, że Huta Stalowa Wola pracuje nad nowym systemem wieżowym do Raka.

Według wstępnych informacji nowa wieża ma dzięki modyfikacjom systemu ładowania oraz rozłożenia magazynu amunicji, ma pozwolić na strzelanie z dwukrotnie większą prędkością 12-16 strzałów na minutę.