Nigdzie nie możesz czuć się bezpiecznie. Taką zasadą kierują się Ukraińcy, wchodzący na podbite tereny, które roją się od rosyjskich pułapek. Jedną z nich pod stosem porzuconych min znalazł żołnierz, który postanowił nagrać, jak rozbraja się takie "niespodzianki".

Ukrainiec zobaczył odbezpieczony granat pod jedną z min, która utrzymywała zapalnik przed aktywacją. Gdyby ktoś był mniej czujny i podniósł ją bez namysłu, doszłoby do ogromnej eksplozji. Na nagraniu widać, że mimo robienia tego pewnie nieraz, żołnierz jest bardzo zdenerwowany. Gdy jednak zabrał się do pracy, wiedział, że "najważniejsze to się nie bać".

Reklama