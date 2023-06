Najpotężniejszy okręt wojenny świata z wizytą w Europie

USS General Ford pływa przy Starym Kontynencie już od miesiąca, kiedy to wziął udział w ćwiczeniach Stałej Grupy Morskiej NATO nr 1 niedaleko Arktyki. Po ćwiczeniach zatrzymał się w Oslo, po czym wypłynął na Morze Śródziemne. 15 czerwca przekroczył Cieśninę Gibraltarską.

Dziś dopłynął do Chorwacji. Wizyta USS General Ford ma być uroczystym pokazem sojuszu Waszyngtonu i Zagrzebia, a na jego pokładzie mają gościć miejscowi urzędnicy. Nie ma co ukrywać, że to ważny pokaz siły amerykańskiej floty pod nosem Rosji, uderzający w dumę Putina i jego Floty Czarnomorskiej.