Niesamowite, co Rosjanie zrobili ze swoimi potężnymi okrętami

Dziwne kamuflaże pojawiają się na rosyjskich okrętach

Jak tłumaczą specjaliści militarni, operator drona morskiego lub system naprowadzania mogą zostać zmyleni tym kamuflażem i nie trafić w okręt. Przynajmniej tak zakładają Rosjanie. Jako że najczęściej morskie drony atakują właśnie przód i tył okrętów, to właśnie tam zastosowano kamuflaż. Dzięki niemu ma powstać złudzenie optyczne, jakby część okrętu znajdowała się w tym miejscu, a w rzeczywistości jej tam nie było.

Wielkie zmiany pojawiają się również w rosyjskich bazach w Arktyce. Od kilku miesięcy trwają tam gorączkowe przygotowania do nowej rzeczywistości wojennej. Bazy zabezpieczono specjalnymi pływającymi barierami o długości nawet 560 metrów. Mają one za zadanie powstrzymać wszelkiej maści morskie drony przed zbliżeniem się do szpiegowskich okrętów podwodnych. Kreml modernizuje swoje bazy również z myślą o kontratakach NATO.