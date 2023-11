Nie było mostu i jest. Polski partner prezentuje supernowoczesne amfibie

Armia południowokoreańska (ROK) zaprezentowała w akcji podczas ćwiczeń wojskowych supernowoczesne jednostki M3 Amphibious Rig w wersji M3-K, czyli opracowanej wspólnie przez koreańskie Hanwha Aerospace (producent m.in. zamówionych przez Polskę systemów rakietowych K239 Chunmoo) we współpracy z General Dynamics European Land Systems, czyli niemieckim producentem "oryginału". Czym dokładnie jest M3? To samobieżny most pontonowy z napędem na wszystkie koła (4×4), który jest efektem wspólnych prac armii niemieckiej i brytyjskiej nad następstwem dla mostu M2.

M3 to efekt wieloletnich prac

Wersja M3 oferuje wiele ulepszeń, jej maksymalna prędkość na drodze wynosi 80 km/h, a w wodzie 13 km/h (koła mogą być unoszone po wjeździe do wody, co zmniejsza opór), a dba o to chłodzony powietrzem 8-cylindrowy czterosuwowy silnik wysokoprężny KHD DF8L513C z wtryskiem bezpośrednim (Euro III) o mocy 265 kW. Most samobieżny jest w stanie przejechać na jednym zbiorniku paliwa do 725 km (lub pracować ciągle przed 6,25 h), pokonując przy tym rowy o szerokości do 100 cm i ściany o wysokości do 79 cm. W trzeciej wersji zmniejszono też liczbę elementów tworzących rampę do trzech, długość zwiększono o 2,30 m oraz zredukowano liczbę załogi do trzech osób.