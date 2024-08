Operator może zdalnie sterować wielofunkcyjnym pojazdem BoarTAC w celu dostarczania amunicji i zaopatrzenia. Ukraiński transporter może przewieźć około 200 kg ładunku lub ciągnąć przyczepę o podobnej masie. Jako że mamy jednak do czynienia z wielofunkcyjną platformą, można jej też używać do usuwania min lub odwrotnie, do ich rozmieszania, a po zamontowaniu specjalnych uchwytów, umożliwia ona ewakuację rannych.

Ewakuacja, minowanie, bezpośrednie starcie

Ministerstwo Obrony Narodowej podkreśliło, że naziemny system robotyczny BoarTAC może stać się również bronią mobilną, ponieważ istnieje możliwość integracji zdalnie sterowanych modułów bojowych wyposażonych w granatniki lub karabiny maszynowe. Mówi się także, że może pełnić funkcję drona-kamikadze.

Dzięki szerokim gąsienicom i zderzakowi ochronnemu robot może pokonywać przeszkody terenowe, rowy i płytką wodę wyjaśnia ukraińskie oświadczenie.

Przypominamy też, że na początku sierpnia Ministerstwo Obrony pozwoliło na produkcję i użycie w misjach taktycznych Sił Zbrojnych Ukrainy pojazdu opancerzonego Djura. Jest on opracowany na podwoziu Land Cruiser 70 SUV, dostarczany przez lokalną firmę NVO Practika i charakteryzuje się stosunkowo niską wagą i małymi wymiarami, co pozwala na możliwie najbardziej dyskretną pracę. Wydaje się więc, że po zakończeniu wojny Ukraina będzie miała do zaoferowania na rynku międzynarodowym co najmniej kilka ciekawych systemów, które mają tę ogromną zaletę w stosunku do konkurencji, że są realnie przetestowane w warunkach bojowych.