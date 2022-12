Niemiecki wóz Puma z wyrwanymi kłami

W obliczu konfliktu w Ukrainie sojusz NATO bacznie obserwuje stan armii państw w Europie. Jednym z głównych graczy są tu Niemcy, które postrzegane są jako największa siła w regionie, obok Polski czy Francji. Jednak Bundeswehra ma ogromne problemy, wpływające na ich gotowość do obrony Sojuszu.

Dotyczą one nowoczesnych bojowych wozów piechoty "Puma" niemieckiej produkcji. Mają one być jedną z potężniejszych broni Niemców. Nowe doniesienia wskazują jednak, że mogą się rozpaść, zanim trafią na front. Taką ocenę wydał sam niemiecki generał dywizji Ruprecht von Butler, który ocenił sprawność pojazdów na ostatnich ćwiczeniach, mających sprawdzić gotowość bojową wozów Puma i czołgów Leopard 2 w jego dywizji.

Gotowość Leoparda 2 wyniosła około 80-90 procent, uszkodzenia można było zwykle uszeregować i naprawić w ciągu jednej nocy. Natomiast w przypadku kompanii wozów Puma obraz jest niestety inny: z 18 operacyjnych bojowych wozów piechoty, z którymi kompania zaczynała, w ciągu ostatnich ośmiu dni szkolenia gotowość operacyjna spadła do 0 bojowych wozów piechoty. [...] Pomimo dobrego przygotowania, gotowość operacyjna maszyny to loteria Ruprecht von Butler w liście do inspektora armii niemieckiej, treść wzięta z artykułu Der Spiegel

List generała odbił się szerokim echem w niemieckim Ministerstwie Obrony, rozpoczynając dochodzenie. Problemem Pumy ma być bardzo wrażliwa elektronika, która doprowadziła m.in. do pożaru kabli w kabinie kierowcy jednego z wozów. Co jednak zaskakujące, żołnierze już wcześniej mieli wiedzieć o tak dużej wadzie wozów Puma. Według von Butlera były jednak ignorowane ze względu na niską częstotliwość występowania. Przypominało to swoistą "zmowę milczenia" niemieckich żołnierzy, aby nie raportować problemów.

Zdjęcie Wozy Puma miały być do tej pory wykorzystywane głównie na poligonach północnych Niemiec, gdzie dominują tereny nizinne. Ostatnie ćwiczenia w bardziej pagórkowatej i górzystej Saksonii pokazały wady konstrukcji w tym terenie / Bundeswehra / domena publiczna

Brygada ma potrzebować 3-4 miesięcy na naprawę wszystkich uszkodzeń i powrót do pełnej zdolności bojowej. Zmniejsza to perspektywę siły armii niemieckiej, dla której Pumy mają być podstawowym uzbrojeniem przyszłości.

Puma. Co to za wóz bojowy?

Puma to najnowocześniejszy bojowy wóz piechoty (IFV) niemieckiej konstrukcji. Bundeswehra zamówiła 350 sztuk tej maszyny w 2012 roku, a pierwsze partie weszły do służby w 2015. Zastąpić ma starsze konstrukcje typu Marder.

Zdjęcie Puma uznawana jest za najnowocześniejszy bojowy wóz piechoty na świecie. To wspólna konstrukcja firmy Projekt System & Management GmbH (PSM) koncernów Krauss Maffei Wegmann (KMW) i Rheinmetall (RLS) / Bundeswehr/Daniel Dinnebier / domena publiczna

Głównym uzbrojeniem wozów Puma jest w działko MK30-2 kalibru 30 mm, mogące skutecznie zwalczać piechotę, lekkie pojazdy opancerzone czy helikoptery. Najważniejszą cechą Pumy jest jej szybkość. Ma ona najlepszy stosunek mocy do masy ze wszystkich współczesnych IFV, wynoszący 25 koni mechanicznych na tonę, przy maksymalnym obciążeniu dodatkową ochroną. Pozwala mu to jechać z prędkością nawet 70 km\h.

Wideo youtube

Przy tym Puma jest skutecznie opancerzona, mogąc wytrzymać bezpośredni wybuch ładunku o masie 10 kg, czy ostrzał nawet działkiem kalibru 30 mm. Szczególnie ważną częścią wozów jest ich zaawansowanie technologiczne, pozwalające na skuteczną walkę elektroniczną. Puma wykorzystuje system obronny MUSS, pozwalający na zmylenie wrogich pocisków kierowanych. Jest to pierwszy pojazd wyposażony w IdZ-ES, czyli nowe systemy walki, umożliwiające sprawną koordynację działań z oddziałami piechoty.

Wszystko to brzmi wyśmienicie, jednak Puma nigdy nie pokaże swojej zdolności bojowej, jeśli będzie tak zawodna, jak pokazały ostatnie ćwiczenia. Jest to o tyle zła wiadomość, że wozy te miały stanowić nie tylko podstawę Bundeswehry, ale także wojsk NATO w Europie.



Problemy wozów Puma problemem całego NATO

Rozpadające się wozy Puma z niemieckiej 37. Brygady Grenadierów Pancernych mają w planach wesprzeć szpicę NATO w przyszłym roku. Jednostka bowiem ma w 2023 wejść w struktury Sił Szybkiego Reagowania Sojuszu. Generał von Butler twierdzi jednak, że do tego momentu Pumy nie będą gotowe bojowo. Na razie brygada wykorzysta starsze wozy typu Marder.

Ćwiczenia wskazały ogromny problem Bundeswehry, które mogą przenieść się także na NATO. Jest o co szczególnie niebezpieczne w dobie konfliktu w Ukrainie. Dopiero w środę niemieckie Ministerstwo Obrony ogłosiło, że w nowym funduszu obronnym wycenianym na 13 mld euro, mają się znaleźć dalsze modyfikacje wozów Puma. Jednak wojskowi zaznaczają, że wobec takich mankamentów wozu, dalsze modyfikacje będą tylko stratą pieniędzy.

Doskonale zdaję sobie sprawę, że mamy obecnie podpisać kontrakt na kolejne pojazdy , ale wyniki nie spełniły oczekiwań Ruprecht von Butler w liście do inspektora armii niemieckiej, treść wzięta z artykułu Der Spiegel

W obliczu większych problemów armii niemieckiej pałeczkę głównych sił NATO w regionie może przejąć armia polska. Nasze uzbrojenie jak armatohaubice Krab czy karabiny Grot pokazują swoją skuteczność w Ukrainie. Tym samym potwierdzają dobrą gotowość polskiego oręża do obrony Sojuszu.