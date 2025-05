Eksperci tłumaczą, że umowa Niemiec z Ukrainą na temat gigantycznego wsparcia militarnego została podpisana w obecności przedstawicieli obu krajów oraz Unii Europejskiej. Symbolizuje to dalsze zacieśnianie współpracy w obliczu trwającego konfliktu z Rosją.

Pakiet pomocy obejmuje szerokie wsparcie dla ukraińskiego sektora obronnego. Finansuje zakup amunicji, współprodukcję systemów uzbrojenia między obydwoma krajami, wsparcie dla ukraińskiego przemysłu obronnego oraz znaczący pakiet obrony przeciwlotniczej. Dodatkowo, środki zostaną przeznaczone na rozwój systemów uzbrojenia dalekiego zasięgu, których pierwsze efekty mają być widoczne już za kilka tygodni, a także na finansowanie systemu dowodzenia i komunikacji ukraińskiej armii, w tym pokrycie dużej części kosztów korzystania z sieci Starlink, kluczowej dla operacji wojskowych Ukrainy.

Gigantyczne wsparcie militarne dla Ukrainy

Umowa przewiduje również wsparcie infrastrukturalne, takie jak finansowanie zakładów naprawczych na Ukrainie, w tym prawdopodobnie centrum serwisowego Rheinmetall, oraz dostawy sprzętu medycznego produkowanego lokalnie. Ważnym elementem jest odnowienie i przemianowanie niemieckiej inicjatywy Immediate Action on Air Defence (IAAD) na Enduring Action on Air Defence (EAAD). Inicjatywa ta, która wcześniej dostarczyła sprzęt obrony przeciwlotniczej o wartości ponad 1 miliarda euro, ma na celu długoterminowe wsparcie ukraińskich sił powietrznych w walce z rosyjskimi atakami.

To wsparcie jest kontynuacją wcześniejszych zobowiązań Niemiec wobec Ukrainy. W marcu 2025 roku, jeszcze za kadencji kanclerza Olafa Scholza, Bundestag zatwierdził dodatkowe 3 miliardy euro na pomoc wojskową dla Ukrainy, co wskazuje na konsekwentną strategię Berlina w wspieraniu Kijowa. Obecna umowa, podpisana za kadencji nowego kanclerza Friedricha Merza, pokazuje, że Niemcy nie zamierzają wycofywać się z pomocy, mimo wewnętrznych wyzwań gospodarczych, takich jak recesja, inflacja czy migracja.

Niemcy wesprą Ukrainę na każdym polu walki z Rosją

Znaczenie tego pakietu wykracza poza same dostawy sprzętu. Jak tłumaczą eksperci militarni z Ukrainy, w obliczu niepewności, co do przyszłej polityki USA wobec Ukrainy, szczególnie po objęciu prezydentury przez Donalda Trumpa, który naciska na zakończenie konfliktu, Europa, a w szczególności Niemcy, przejmują większą odpowiedzialność za wsparcie Ukrainy. Współpraca w zakresie współprodukcji uzbrojenia oraz finansowanie lokalnego przemysłu obronnego mają na celu zwiększenie niezależności Ukrainy od zagranicznych dostaw, co jest strategicznym krokiem w kontekście długoterminowego bezpieczeństwa regionu.

Podpisanie umowy zbiegło się z wizytą kanclerza Merza w Kijowie, gdzie wspólnie z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim omówiono dalsze plany współpracy. W tle trwają również rozmowy przywódców UE w Brukseli, zaplanowane na 29-30 maja 2025 roku, które dotyczą m.in. dalszego wsparcia dla Ukrainy i bezpieczeństwa regionalnego.

Jak zauważył użytkownik medoyid_ua na X, takie działania sojuszników Ukrainy pokazują, że wsparcie dla Kijowa nie słabnie, co jest kluczowe w walce z rosyjską agresją. W obliczu trwającego konfliktu, który według niektórych komentarzy jest porównywalny do tragicznych wydarzeń takich jak Wielki głód w Ukrainie (Hołodomor), kraj ten zyskuje kolejny impuls do kontynuowania walki o swoją niepodległość.

