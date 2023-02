Niemcy testują nową haubicę RCH 155 AGM. Jako pierwsza otrzyma je Ukraina

Ze względu na tak naprawdę ciągły rozwój konstrukcji, pierwsza dostawa przewidziana jest dopiero na marzec 2025 roku. Kolejne testy RCH 155 w okresie luty-maj mogą pomóc w usprawnieniu rozwoju konstrukcji i ewentualnie przyspieszyć rozpoczęcie jej produkcji. Niemcy stosunkowo długo pracują nad RCH 155, a decyzja Kijowa o kupnie broni, mogła wpłynąć na przyspieszenie kolejnych testów.



RCH 155 AGM. Samobieżna armatohaubica przysłości

RCH 155 AGM projektu Krauss-Maffei Wegmann to bardzo zaawansowana konstrukcja. Jej głównym uzbrojeniem jest standardowe działo L52 155 mm, wykorzystywane w PzH 2000. Może razić cele na odległość maksymalnie 54 kilometry, przy zastosowaniu odpowiedniej amunicji.

Kluczowym rozwiązaniem maszyny jest tu sam AGM (Artillerie-Geschütz-Modul), który na polski można przetłumaczyć jako Zdalnie Sterowany Moduł Artyleryjski. Sprawia on, że wieża armatohaubicy jest w pełni zdalna, automatyzując proces ładowania i celowania. Dzięki temu załoga składa się tylko z dwóch osób, która może prowadzić skuteczny ogień w pełnym obrocie bez większego wysiłku.

Zdjęcie RCH 155 AGM wyposażony jest m.in. w komputer kierowania ogniem ze zintegrowanymi obliczeniami balistycznymi i radiowym łączem danych do systemu naprowadzania artylerii. Sprawia to, że po znalezieniu celu załoga nie musi nawet prowadzić korekty, a tylko kliknąć jeden przycisk, aby zniszczyć wroga

AGM zapewnia także jedną niezwykle ważną cechę. Dzięki niemu RCH 155 może strzelać w ruchu. Jest to coś, co obecnie nie potrafi żadna armatohaubica na świecie. Jak wcześniej istniały tylko eksperymenty nad tym rozwiązaniem (m.in. w izraelskiej maszynie Sholef), tak producent zarzeka się, że w RCH 155 jest to jeden z głównych sposobów prowadzenia ognia. Armatohaubica może skutecznie strzelać, jadąc z prędkością 30 km\h.

Jest to rozwiązanie nie tylko zwiększające mobilność ale i przeżywalność. Standardowe armatohaubice jak Pz2000 czy polski Krab, muszą stać w miejscu, prowadząc ostrzał. Czyni je to podatnym na ostrzał RCH 155 będzie wolne od tego problemu. Standardowa szybkostrzelność RCH 155 ma wynosić 9 pocisków na minutę.

RCH 155 stawia także na szybkość. Jak podaje Krauss-Maffei Wegmann, armatohaubica może jechać nawet 100 km\h, dzięki napędowi kołowemu i silnikowi MTU o mocy 815 koni mechanicznych przy 39 tonach masy. Zautomatyzowanie i mobilność to główne cechy armatohaubicy RCH 155, które czyni z niej zabójczą broń przyszłości.