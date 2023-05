Ukraińskie Siły Zbrojne będą miały do dyspozycji nowe drony zwiadowcze Vector firmy Quantum Systems, bo Niemcy zdecydowały się przekazać 54 egzemplarze. Co warto podkreślić, ten konkretny model udowodnił już swoją skuteczność podczas wojny i Ukraińcy bardzo chętnie z niego korzystają - Kijów od początku sierpnia ubiegłego roku zamówił blisko 150 egzemplarzy. Skąd bierze się skuteczność Vectora? Mamy tu do czynienia z wysoce zautomatyzowanym narzędziem do przechwytywania danych, który jest przy okazji niezwykle proste w obsłudze i może działać w najtrudniejszych nawet warunkach.

Vector to prawdziwy dron-kameleon

Vector to elektryczny bezzałogowy statek powietrzny pionowego startu i lądowania (eVTOL) w formie samolotu śmigłowego o długości 1,63 m i rozpiętości skrzydeł 2,8 m, który służy przede wszystkim do rozpoznania powietrznego. W czasie maksymalnie 180-minutowego lotu może w czasie rzeczywistym przesyłać materiał wideo i dane za pośrednictwem zaszyfrowanych łączy danych Mesh IP z odległości do 35 kilometrów, czyli zgodnego z zasięgiem wielu broni artyleryjskich. Co więcej, bardzo niska sygnatura dźwiękowa sprawia, że jest przy tym trudny do wykrycia i zneutralizowania.