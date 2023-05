Chiny zaatakowały bazę wojskową USA. To tam stacjonują bombowce B-52

To właśnie tu znajdują się port Apra, czyli ogromny port mogący obsługiwać największe okręty amerykańskiej floty, w szczególności lotniskowce oraz Andersen Air Force Base przystosowane do bazowania ciężkich bombowców B-52, z której Amerykanie najpewniej skorzystaliby w odpowiedzi na ewentualną chińską agresję na Tajwan.



Jeśli Chiny zaatakują Tajwan, wyspa Guam będzie kluczowa

Zdaniem badaczy Volt Typhoon postawiło na techniki Living Off the Land (LOTL), które w przeciwieństwie do tradycyjnych ataków z wykorzystaniem złośliwego oprogramowania, nie wymagają użycia plików.



To znaczy osoby atakujące nie muszą instalować żadnego kodu, ani skryptów w docelowym systemie i zamiast tego do przeprowadzenia akcji wykorzystują narzędzia już obecne w środowisku, jak PowerShell, Windows Management Instrumentation (WMI) lub narzędzie do zapisywania haseł.

Chińska grupa próbowała również maskować swoją aktywność, przekierowując ruch przez zainfekowany sprzęt sieciowy małych biur i biur domowych (SOHO), w tym routery, zapory sieciowe i sprzęt VPN, co sugeruje, że zamierzała szpiegować i utrzymywać dostęp bez wykrycia tak długo, jak to tylko możliwe.

Amerykańscy urzędnicy komentujący te informacje dla The New York Times uważają, że infiltracja Guam jest częścią większego chińskiego systemu zbierania danych wywiadowczych, który obejmuje też balon szpiegowski z początku tego roku. Skupienie wysiłków na tak ważnym ośrodku wojskowym podkreśla zaś to, o czym wojskowi eksperci ostrzegają od dawna - Chiny nie mają zamiaru odpuścić Tajwanu.