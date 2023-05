Atak morskich dronów na rosyjski superokręt. Jest nagranie

Ukraińska armia buduje nowe morskie drony

Pod koniec kwietnia pokazano nowy morski dron, który działa jak mały okręt podwodny i torpeda w jednym. Nazywa się Toloka TLK-150 i jest znacznie mniejszy niż poprzednie ukraińskie jednostki tego typu. Prawdopodobnie ma znacznie krótszy zasięg i mniejszą prędkość, ale powinien to nadrobić, będą bardziej nieuchwytnym dla rosyjskiego okupanta.

TLK-150 to pierwszy ujawniony podwodny dron z rodziny UUV. Na pierwszy rzut oka, jego projekt jest nieszablonowy. Mierzy 2,5 metra długości, oferuje zasięg do 100 kilometrów i może zabrać na pokład od 20 do 50 kg ładunków wybuchowych. Urządzenie posiada większe stabilizatory niż inne UUV oraz znacznie szersze przestrzenie pędników. Ta mała broń stanowi uzupełnienie słynnych obecnie bezzałogowych okrętów nawodnych (USV), które już zagrażają rosyjskiej marynarce wojennej w jej głównej bazie w Sewastopolu.

SZU poinformowały też o budowie większych morskich dronów. TLK-400 jest ponad dwukrotnie dłuższy i ma 4-6 metrów. Ma również korpus o znacznie większej średnicy, co oznacza większy zasięg i ładowność. Tymczasem TLK-1000 byłby jeszcze większy, do 12 metrów długości i wyposażony w cztery silniki. Nie jest jasne, czy te większe projekty zostały zbudowane czy jednak są w fazie rozwoju. Tak czy inaczej, niebawem powinniśmy częściej słyszeć o atakach na rosyjską Flotę Czarnomorską, nowymi ukraińskimi dronami morskimi.