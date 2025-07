Eksperci nie mają więc wątpliwości, że choroba, która od lat była w odwrocie (wiele krajów mogło się pochwalić statusem "wolnych od odry"), wraca i ponownie stwarza poważne zagrożenie. Sytuacja w naszym kraju też jest daleka od idealnej, bo w 2024 roku w systemie nadzoru epidemiologicznego zanotowanych zostało 279 przypadków odry ( ponad osiem razy więcej niż w 2023 roku). W tym roku było ich już kilkadziesiąt, a w ostatnich dniach dotarły do nas niepokojące wieści o potencjalnej chorej z Olsztyna i chociaż na razie mówimy o zaledwie jednym przypadku, to sytuacji nie można bagatelizować.

Odra jest chorobą śmiertelną (a przy powikłaniach mogącą spowodować trwałe kalectwo) i odpowiada rocznie za ok. 120 tys. zgonów na całym świecie. Zachorowaniu można prawie całkowicie zapobiec poprzez szczepienie, ale z powodu bardzo wysokiej zakaźności odry, przekraczającej 95 proc., szacuje się, że 95 proc. populacji musi zostać zaszczepione dwiema lub więcej dawkami, aby wytworzyć odporność stadną, osiągnąć i utrzymać eliminację. Tymczasem na skutek dezinformacji i rosnącej niechęci do immunizacji zaszczepionych dzieci jest coraz mniej i zaczynamy obserwować tego skutki.

Odra cofa układ odpornościowy do stanu "zero"

Jak podkreśla Antony Black z University of Westminster w swojej nowej publikacji na łamach, oznacza to, że coraz więcej dzieci pozostaje bez ochrony, a odra potrafi wyrządzić znacznie większe szkody niż się powszechnie sądzi. Poza ostrym przebiegiem choroby, z wysoką gorączką, zapaleniem płuc i ryzykiem ślepoty, wirus dosłownie "czyści" pamięć immunologiczną dziecka. Naukowcy nazwali to zjawisko "amnezją odpornościową", a jego skutki mogą trwać latami.