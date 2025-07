Płacz to jedna z najbardziej pierwotnych reakcji fizjologicznych i emocjonalnych człowieka. Dziecko płacze najczęściej zaraz po narodzinach. Możemy płakać pod wpływem silnych emocji zarówno tych pozytywnych, jak i negatywnych. Łzy same cisną się do oczu także pod wpływem bólu i jako reakcja fizjologiczna na podrażnienie, np. podczas krojenia cebuli . Czasem jednak nie zachodzi żadne z tych doświadczeń, a płacz się jednak pojawia.

Może to wynikać z błędnego i szkodliwego przeświadczenia, że "chłopaki nie płaczą" , do którego z ironią odnosiły się inne dzieła popkultury o tym samym tytule - piosenka zespołu T.Love i film Olafa Lubaszenki . Zatem jeśli osoba na co dzień sprawiająca wrażenie opanowanej i powściągliwej emocjonalnie w końcu płacze, to wydaje się nam, że musiała doznać naprawdę silnych emocji i łzy są ich autentycznym ujściem.

