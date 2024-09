Spis treści: 01 Płaczące dziecko w samolocie

02 Nękanie dziecka, czy troska o pasażerów?

03 Wszyscy byliśmy kiedyś dziećmi

Płaczące dziecko w samolocie

Do zdarzenia doszło na pokładzie chińskich linii lotniczych Juneyao Airlines pod koniec sierpnia tego roku. Pewna mała dziewczynka nieustannie płakała, a podróżująca i opiekująca się nią babcia za nic nie była w stanie uspokoić dziecka. Pewne dwie pasażerki postanowiły samodzielnie uporać się z tym "problemem" i to w dość bezwzględny sposób. Zabrano dziecko z jego miejsca i zamknięto w toalecie. Zagrożono dziewczynce, że nie zostanie wypuszczona, dopóki się nie uspokoi.

Co gorsza, opiekunka dziecka, czyli wspomniana babcia miała nie mieć żadnego problemu z tą brutalną metodą wychowawczą - na dodatek przedsięwziętą przez dwie zupełnie obce osoby. Jedna z nich postanowiła nagrać całe zdarzenie, co spotkało się z ogromną krytyką ze strony internetowej społeczności. Bo oczywiście wideo umieszczono w sieci. Filmik trafił na jeden z chińskich serwisów społecznościowych, a poniżej znajdziecie wideo ze screenami z nagrania:

Reklama

Wideo youtube

Nękanie dziecka, czy troska o pasażerów?

Pasażerka, która opublikowała nagranie, tłumaczyła swoje zachowanie chęcią zapewnienia pasażerom spokojnego lotu. To spotkało się z mieszanymi reakcjami użytkowników internetu. Jedni przyznali jej rację, argumentując to złym zachowaniem "rozpieszczonego" dziecka. Inni mocno krytykowali kobietę i oskarżyli ją o bestialstwo i znęcanie się nad dziewczynką.

Linia lotnicza początkowo nie chciała odnosić się do sprawy, informując jedynie w lakoniczny sposób o całym zajściu. Ostatecznie zdecydowano się na opublikowanie przeprosin za niedopatrzenie załogi samolotu i potępiając działania dwóch pasażerek.

Wszyscy byliśmy kiedyś dziećmi

Chociaż dzieci potrafią dawać w kość, to ciężko winić kilkulatka za zachowanie, które przeszkadza otaczającym go dorosłym. Głosy krytyki wobec takich metod są jak najbardziej uzasadnione, bo zamykanie dziecka w toalecie to bezpodstawna przemoc - i nie ma znaczenia, czy te akurat płakało lub krzyczało.