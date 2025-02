W 2007 roku psycholog z Uniwersytetu Arizony, Matthias Mehl, postanowił przetestować powszechne przekonanie, że kobiety są znacznie bardziej rozmowne niż mężczyźni. W tym celu przeanalizował dane od 500 uczestników badania, zarówno mężczyzn, jak i kobiet, którzy nosili przenośne urządzenie nagrywające o nazwie EAR (Electronically Activated Recorder). Urządzenie to w losowych momentach rejestrowało fragmenty codziennych rozmów.

Kobiety to gaduły?

Na podstawie tych nagrań oszacował liczbę słów wypowiadanych przez każdą osobę dziennie. Jego analiza nie wykazała istotnych różnic między płciami, a wyniki opublikowane w czasopiśmie Science wywołały ogólnokrajową dyskusję. Jednak badanie spotkało się także z krytyką ze względu na swoje ograniczenia: uczestnicy byli niemal wyłącznie w wieku studenckim i w większości mieszkali w tym samym mieście.

Istnieje silne przekonanie kulturowe, że kobiety mówią znacznie więcej niż mężczyźni. Chcieliśmy sprawdzić, czy to założenie utrzymuje się w obliczu empirycznych danych powiedział Colin Tidwell, współautor badania i doktorant psychologii klinicznej na Uniwersytecie Arizony.

Weryfikacja badania z 2007 roku

Osiemnaście lat później Mehl postanowił więc powtórzyć badanie na większej i bardziej zróżnicowanej grupie uczestników. Jego zespół przeanalizował 630 tys. nagrań zebranych w ramach 22 odrębnych badań przeprowadzonych w czterech krajach. Próba liczyła 2 197 osób w wieku od 10 do 94 lat, czyli czterokrotnie więcej niż w pierwotnym badaniu. Efekt?

Nowe badanie opublikowane w Journal of Personality and Social Psychology przedstawia bardziej złożony obraz sytuacji, sugerując, że kobiety mogą być rzeczywiście bardziej rozmowne, ale tylko w określonym okresie życia. Naukowcy odkryli, że kobiety w wieku od 25 do 64 lat, czyli we wczesnej i średniej dorosłości, wypowiadają średnio o 3 tys. słów dziennie więcej niż mężczyźni w tym samym wieku. Kobiety w tej grupie wiekowej wypowiadały średnio 21 845 słów dziennie, podczas gdy mężczyźni – 18 570.

Znaczące różnice między płciami nie pojawiły się natomiast w innych grupach wiekowych: w okresie dojrzewania (10–17 lat), wczesnej dorosłości (18–24 lata) ani w późnej dorosłości (65 lat i więcej). Dlaczego? Naukowcy nie mają pewności, ale sugerują, że może to być związane z okresem wychowywania dzieci - w tym czasie kobiety często pełnią rolę głównego opiekuna, co może prowadzić do częstszej komunikacji, zwłaszcza z dziećmi.

Różnice płciowe związane z wychowaniem dzieci i opieką nad rodziną mogą być jednym z czynników wyjaśniających tę różnicę. Gdyby główną przyczyną były czynniki biologiczne, takie jak hormony, istotna różnica powinna była pojawić się także u młodych dorosłych. Z kolei gdyby kluczowe były zmiany społeczne i pokoleniowe, różnica między płciami powinna stopniowo wzrastać wraz z wiekiem uczestników. Żaden z tych scenariuszy jednak się nie potwierdził dodał Mehl.

Wszyscy mówimy mniej

Co jednak ciekawe, badacze zauważyli również, że ludzie ogólnie mogą stawać się mniej rozmowni, co ich zdaniem może być związane z rosnącym uzależnieniem od komunikacji cyfrowej. Analizując całą grupę uczestników, niezależnie od płci czy wieku, badacze odkryli również, że średnia liczba wypowiadanych dziennie słów zmniejszyła się na przestrzeni lat. Dane do badania zbierano w latach 2005–2018, a w tym czasie średnia liczba słów spadła z około 16 000 do 13 000 dziennie.

Przeprowadziliśmy pełną analizę, sprawdzając, w którym roku zbierano dane, i faktycznie okazało się, że średnio każdego roku "znika" 300 wypowiadanych słów powiedziała współautorka badania, Valeria Pfeifer.

