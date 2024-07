The War Zone podaje, że Eurofighter pilotowany przez dowódcę oddziału pobierał paliwo z tankowca KC-135 należącego do firmy Metrea. Jak podał Jon Thomas z Metrea, szef Grupy ds. Powietrza i Przestrzeni Kosmicznej w oświadczeniu dla The War Zone: "Jesteśmy dumni, że możemy wspierać naszych partnerów z Niemieckich Sił Powietrznych w realizacji tego skomplikowanego transportu z Japonii na Hawaje. Czas 10,5 godziny to nowy rekord Eurofightera. Długie loty nad Pacyfikiem nigdy nie są proste, z kilkoma opcjami zmiany kierunku i trudną pogodą".

Podniebne tankowce na wagę złota Wcześniej Metrea ogłosiła, że zamierza rozszerzyć swoją działalność przez zakup aż 14 tankowców KC-135 od Francuskich Sił Powietrznych i Kosmicznych. Obecnie firma posiada cztery samoloty KC-135R, które zostały pozyskane od Sił Powietrznych Republiki Singapuru. The War Zone zauważa, że Metrea w sumie będzie miała największą flotę powietrznych tankowców, która znajduje się w rękach prywatnych. Jednocześnie flota ta jest mniejsza od floty tankowców jedynie czterech państw na świecie. Warto również wspomnieć, że Metrea w 2023 roku przeprowadziła pierwsze w historii użycie prywatnego powietrznego tankowca do zatankowania taktycznych odrzutowców, pierwszego komercyjnego tankowania w powietrzu dowolnego samolotu Sił Powietrznych USA, czy też pierwszego komercyjnego tankowania w powietrzu poprzez specjalny wysięgnik. Portal zwraca także uwagę, że coraz częściej zdarza się, że prywatne podniebne cysterny wspierają różnego rodzaju misje wojskowe. Co potrafi myśliwiec Eurofighter? Pierwsze jednostki tego typu wzbiły się w powietrze 1994 roku, od tego czasu maszyny są stale unowocześniane. Samoloty napędzane są przez dwa silniki dwuprzepływowe o ciągu 60 kN każdy. Rozpiętość skrzydeł wynosi niecałe 11 m, zaś powierzchnia nośna to 50 metrów kwadratowych. Eurofighter waży 11 000 kg. Myśliwiec może osiągnąć maksymalną prędkość około 2120 km/h, przy przelotowej około 1836 km/h. Jednocześnie pułap, na który może się wznieść to 18 300 m. Przy pełnym zbiorniku paliwa (niecałe 5 000 litrów) może pokonać ponad 3700 km. Technologia To największy ekranoplan na świecie. Chiny testują AG600 W skład uzbrojenia wchodzi działko Mauser BK-27 kalibru 27 mm, rakiety przeciwokrętowe (np. AGM-84/UGM-84-Harpoon), przeciwradarowe (np. AGM-88), przeciwlotnicze (np. IRIS-T, AIM-132 ASRAAM), szybujące (np. Storm Shadow), przeciwpancerne (Brimstone), czy bomby inteligentne typu JDAM. Myśliwce Eurofighter znajdują się na wyposażeniu wojsk Niemiec, Wielkiej Brytanii, Włoch, Hiszpanii, Austrii, Omanu i Arabii Saudyjskiej.