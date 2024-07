To największy ekranoplan na świecie. Chiny testują AG600

AG600 to wielki ekranoplan i zarazem największy tego typu samolot-amfibia na świecie. Prace nad nim trwają już od kilku lat. Maszyna została opracowana przez chińskie AVIC (Aviation Industry Corporation of China) i wygląda na to, że w nieodległym czasie trafi do komercyjnego użytku.

Chiny testują największy ekranoplan na świecie

AG600 obecnie znajduje się na etapie certyfikacji, której towarzyszą odpowiednie testy. Jeden z organów należących do Chińskiej Administracji Lotnictwa wydał już pewne zgody związane z wprowadzeniem samolotu do użytku. To oznacza, że producent spełnił stawiane przez urząd wymagania i może przejść do kolejnych etapów.

Wiemy, że zgody dotyczą konstrukcji oraz zdolności do lotu. Maszyna AG600 może więc przechodzić kolejne etapy certyfikacji, które to finalnie pozwolą na wprowadzenie ekranoplanu do użytku. Został on zaprojektowany z myślą o różnych zadaniach. Wśród nich są: patrolowanie, transport towarów na wodach kontrolowanych przez Chiny czy zadania specjalne, jak na przykład misje ratunkowe.

Ekranoplan AG600 oferuje duże możliwości

AG600 to duża maszyna, której długość to 37 metrów. Rozpiętość skrzydeł jest bliska 39 metrom. Samolot napędzany jest przez cztery silniki turbośmigłowe WJ-6. Pojazd będzie w stanie osiągnąć prędkość do 500 km/h (w powietrzu) oraz pokonywać dystans do 4,5 tys. km.

AVIC chwali się także dużymi możliwościami samolotu z zakresu transportu towarów. Masa startowa maszyny to 53,5 t. Ponadto zdecydowano się tu na bardzo ciekawe rozwiązanie z zakresu pobierania wody, co przyda się w trakcie akcji gaśniczych. Ekranoplan ma zaawansowany system, który pozwala na pozyskanie do zbiorników aż 12 t cieczy w zaledwie 20 sekund. Jakby tego było mało, to AG600 nie powinien mieć problemów z wystartowaniem z morza, gdzie występują fale o wysokości do 2 m.

Uniwersalność ekranoplanu sprawia, że samolot z pewnością znajdzie wszechstronne zastosowania. Sam pomysł nie jest zupełnie nowy i pamięta czasy zimnej wojny. Podobną maszynę opracowano już w Związku Radzieckim i wtedy oczywiście chciano ją wykorzystać w celach wojskowych, na przykład do zatapiania największych okrętów US Navy.

