Niesamowita akcja na lotniskowcu USA. Zrobili to jako pierwsi na świecie

Na parkiecie boiska baseballowego, znajdującego się na ogromnym lotniskowcu USS Abraham Lincoln, pojedynek stoczyły dwa zespoły studenckie, a mianowicie Gonzaga Bulldogs z Uniwersytetu Gonzaga oraz Michigan State Spartans z Uniwersytetu Stanowego Michigan. Zwycięstwo odnieśli członkowie zespołu Gonzaga. Całe wydarzenie było inauguracją otwarcia sezonu uniwersyteckiej koszykówki.

Mecze baseballowe na lotniskowcach są wydarzeniem wyjątkowym w historii tego sportu. Amerykanie przygotowali taki pojedynek jako pierwsi na świecie. Za pierwszym razem było to ponad 10 lat temu, ale ostatnie takie spotkanie odbyło się zaledwie kilka dni temu. Ogromny okręt z platformą do parkowania, startów i lądowań statków powietrznych jest idealnym miejscem do przemiany w prawdziwe boisko do koszykówki na miarę tych profesjonalnych z NBA.

Niesamowity mecz koszykówki na pokładzie lotniskowca

USS Abraham Lincoln (CVN-72) to amerykański lotniskowiec z napędem atomowym, piąty okręt typu Nimitz. Służy w Marynarce Wojennej Stanów Zjednoczonych od 1989 roku. Okręt nazwano na cześć prezydenta Abrahama Lincolna.

Niegdyś jego portem macierzystym był Everett w stanie Waszyngton, to jednak w 2017 roku okręt odbył generalny remont i zaczął stacjonować w San Diego. Niedawno zrealizował kilka misji, i po wykonaniu ostatniej z nich, czyli wzięciu udziału w ćwiczeniach RIMPAC 2022 na Hawajach, pojawił się w North Island Naval Air Station w San Diego, gdzie jego pokład przerobiono na jedno wielkie boisko do koszykówki.

Przy okazji tematu lotniskowców nie można nie wspomnieć, że 4 stycznia miało miejsce wielkie wydarzenie w amerykańskich Siłach Powietrznych. Otóż Marine Fighter Attack Squadron 314 (VMFA-314) stał się pierwszą eskadrą piechoty morskiej z myśliwcami F-35C, która została rozmieszczona na lotniskowcu. Mowa tutaj o okręcie USS Abraham Lincoln.