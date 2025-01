"Niewidzialny" okręt pierwszy raz pod banderą NATO

Szwecja w zeszłym roku dołączyła do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Dzięki temu, powstało tzw. "Morze NATO" . Szwecja była bowiem ostatnim ogniwem potrzebnym do objęcia pod władanie NATO całego Morza Bałtyckiego. Obecnie Sojusz realizuje wielką misję o nazwie Baltic Sentry. Jej celem jest zwiększenie bezpieczeństwa krytycznej, podwodnej infrastruktury w rejonie tego akwenu.

Z myślą o tym, władze Szwecji podjęły decyzję o wysłaniu do realizacji zadań swojej wyjątkowej jednostki. Chodzi o okręt HSwMS Visby , pierwszego przedstawiciela ultranowoczesnych korwet zaprojektowanych z myślą o niskiej wykrywalności przez radary wroga. Jest to przełomowa i historyczna chwila, ponieważ ten skandynawski kraj ma ogromne doświadczenie w działaniu m.in. na wodach Bałtyku.

Szwedzka korweta rakietowa HSwMS Visby (K31) to pierwsza z pięciu jednostek typu Visby, przyjętych do służby w latach 2002-2015. Okręt ma 73 metry długości i wyporność 650 ton. Załogę stanowi 43 oficerów i marynarzy, a okręty mogą poruszać się z wysoką prędkością 35 węzłów. Takie osiągi zapewniają dwa pędniki strugowodne. Załoga w chwili ataku lub obrony ma do dyspozycji osiem wyrzutni pocisków przeciwokrętowych RBS15, dwie wyrzutnie torped, a także jedną armatę kalibru 57 mm.