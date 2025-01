Ujawniono liczbę najgroźniejszych pocisków Korei w Rosji

KN-23 to jeden z najgroźniejszych pocisków balistycznych w arsenale Korei Północnej. W teorii wykorzystywany jest do uderzeń taktycznych. Te pociski stanowią jedną z wielu form pomocy, jaką Korea Północna przekazuje Rosji w ramach jej inwazji na Ukrainę .

KN-23 to oznaczenie pocisku, który w koreańskim arsenale oznaczony jest jako Hwasong-11A. To de facto jedna z najnowocześniejszych broni Korei Północnej, która publicznie została zaprezentowana w 2023 roku. Mimo że stanowią konstrukcję podobną do rosyjskich Iskanderów, różnią się od nich m.in. siłowników używanych do sterowania łopatkami odrzutowymi.