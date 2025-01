Do Ukrainy jedzie potężna broń. Ten sprzęt przeraża Rosjan

Samobieżne haubice 122 mm 2S1 Goździk , pochodzące z krajów NATO, pierwszy raz pojawiły się w Ukrainie w ubiegłym roku. Nie można tutaj nie wspomnieć, że dotarły one do kraju naszego sąsiada prosto z Polski. Według prezydenta Andrzeja Dudy Ukraina miała otrzymać od naszej armii ponad 1000 różnej maści czołgów, armatohaubic, wozów opancerzonych i innych pojazdów na potrzeby walki z Rosją.

We wrześniu ubiegłego roku okazało się, że wśród tego sprzętu znajdowały się również haubice samobieżne 2S1 Goździk. Nie jest to dużym zaskoczeniem, bo mówimy o bardzo dobrym sprzęcie, ale miłą wiadomością jest fakt, że wciąż służą i są chwalone . Polskie haubice samobieżne 2S1 Goździk wypatrzyli na nagraniach z frontu analitycy militarni z serwisu Defence Express.

Ten sprzęt bierze udział nie tylko bezpośrednio w walkach z rosyjskim okupantem , ale również Ukraińcy intensywnie się na nich szkolili. Teraz stało się jasne, że było to realizowane z myślą o dostarczeniu do Ukrainy kolejnych zestawów tej broni, m.in. właśnie z Danii. Jest też wielce prawdopodobne, że również nasza armia wysłała haubice 2S1 Goździk ze swoich zapasów.

Oficjalnie nie wiadomo, ile Ukraina może posiadać zestawów haubic samobieżnych 2S1 Goździk, ale mówi się, że może to być 70 sztuk. Tymczasem nasza armia miała ich przed wojną ok. 200 sztuk, a obecnie są one sukcesywnie zastępowane koreańskimi aramatohaubicami. Chociaż nie oferują one potężnego zasięgu ostrzału, przy zastosowaniu standardowej amunicji, co ma duże znaczenie dla Ukraińców, mamy tutaj zaledwie 15 kilometrów, to jednak Ukraińcy mogą zastosować lepsze pociski i korzystać z tych haubic np. na terytorium Rosji w obwodzie kurskim, gdzie ten zasięg w pełni wystarczy.