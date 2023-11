Drony FlyEye pomogły zniszczyć rosyjski ciężki sprzęt

Drony FlyEye, obok głównych misji rekonesansu, mogą również wykonywać misje lekkiego transportu najważniejszych przesyłek czy nawet przenosić niewielkie uzbrojenie precyzyjne. Urządzenie w swojej głowicy posiada kamerę z 30-krotnym przybliżeniem oraz kamerę z termowizją, dzięki której zapewnia dobry obraz podczas realizacji nocnych misji.

Dron jest szczególnie dobry w przekazywaniu informacji dla artylerii do precyzyjnego ostrzału, czyli zadaniu, które jest niezwykle ważne podczas wojny za naszą wschodnią granicą. FlyEye jest niezwykle kompaktową maszyną i można ją przygotować do startu w mniej niż 10 minut. Ma rozpiętość skrzydeł wynoszącą 3,6 metra i waży 12 kilogramów.

Czym jest rosyjski system 9K35 Strieła-10

Dron jest wypuszczany z ręki i nie wymaga katapult, dzięki czemu można zachować większą dyskrecję podczas wykonywania operacji np, na terytorium wroga. Sami Ukraińcy przyznają, że polskie drony FlyEye to jedne z najlepszych narzędzi rekonesansu, jakie mają w swoim arsenale i służą im do wykrywania kluczowych celów. Warto tutaj dodać, że dysponują nimi od 2015 roku.

9K35 Strieła-10 (po polsku Strzała-10) to rosyjski przeciwlotniczy zestaw rakietowy bliskiego zasięgu. Chociaż pamięta czasy Związku Radzieckiego, wciąż świetnie radzi sobie na froncie. Korzystają z niego zarówno Rosjanie, jak i Ukraińcy. Ci ostatni wykorzystują go np. do niszczenia nowoczesnych, rosyjskich myśliwców Su-35. System ogólnie zaprojektowano do eliminacji samolotów, helikopterów oraz innych widocznych celów powietrznych lecących na wysokości od 25 m do nawet 3500 m.