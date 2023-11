Odległy kraj zaatakował Izrael dronem kamikadze

Pod koniec października i na początku listopada, Huti wystrzelili w kierunku Izraela rakiety balistyczne i drony kamikadze. Jedna i druga broń pochodzić miała z Iranu. Amerykański niszczyciel USS Carney zestrzelił wszystkie środki napadu powietrznego zanim dotarły do granic Izraela. Jak informuje US Navy, zestrzelenia dokonano za pomocą pocisków SM2.

Dron został zestrzelony przez niszczyciel USS Carney

Pociski Raytheon Standard SM-2 Block IIIA (RIM-66) są wystrzeliwane z wyrzutni pionowej Lockheed Martin Mk 41 VLS (Vertical Launch System). Mogą one zwalczać cele znajdujące się w odległości ponad 130 km od jednostki pływającej. W ciągu ostatnich kilku lat odpalono ponad 2700 sztuk pocisków SM-2 różnych odmian, w tym przynajmniej kilka razy w realnych warunkach bojowych. Wiadomo, że doszło do tego w przypadku USS Carney i USS Mason.

Huti używają m.in. irańskich dronów Shahed-136, czyli tych samych, które Rosjanie używają od ponad roku do ataków na ukraińskie miasta. Są to drony kamikadze rozwijające prędkość 185 km/h i dysponujące zasięgiem blisko 2500 kilometrów, zatem bez problemu są w stanie dolecieć z Jemenu do Izraela i uderzyć np. na cele cywilne.