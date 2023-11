Bardzo rzadkie nagranie starcia rosyjskiego i ukraińskiego czołgu

Rosyjski czołg po eksplozji odjechał jakby nigdy nic

Starcia dwóch czołgów bardzo rzadko zdarzają się w wojnie na Ukrainie. Chociaż w przypadku realiów II wojny światowej był to chleb powszedni, dzisiaj unika się takich sytuacji. Czołgi to naprawdę potężna broń. Wystarczy jeden strzał i po chwili nie ma wrogiego celu, obojętnie z czym mamy do czynienia. Powszechność ręcznych wyrzutni pocisków to jednak ogromna zmora czołgów. Ukraińcy za ich pomocą zniszczyli setki rosyjskich maszyn różnego typu.

Prawdopodobnie Rosjanie unikają takich starć częściej niż Ukraińcy, ponieważ jak tłumaczyło wielu ekspertów, w ich maszynach brakuje podstawowego wyposażenia, np. takiego, które pozwala wykryć inne czołgi czy już nadlatujące pociski. Nowe rosyjskie czołgi schodzące właśnie z linii montażowych nie mają np. klimatyzacji, a systemy radiowe w ogóle nie nadają się do użytku.

Niebawem na polu walki w Ukrainie będziemy mogli zobaczyć pierwsze starcia rosyjskich maszyn z amerykańskimi Abramsami. Chociaż dotarły one do Ukrainy we wrześniu, to jednak dopiero kilka dni temu uwieczniono je na pierwszych zdjęciach w trakcie wykonywania misji.