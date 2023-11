Chińska broń pojawiła się w Ukrainie. Co na to Pekin?

Niestety, nie wiadomo, ile sztuk pocisków dotarło z Chin do Rosji i kiedy zostały one zakupione przez Kreml. Oficjalnie władze w Pekinie wielokrotnie ogłaszały, że w żaden sposób nie wspierają militarnie Rosji w swojej agresji na Ukrainę. Obecnie wciąż to podtrzymują. Nieoficjalnie jednak wiadomo, że dzieje się to na porządku dziennym.

Chiny oficjalnie nie wspierają Rosji w Ukrainie

Chiny mają dostarczać Rosji nie tylko podzespoły do produkcji i użytkowania dronów obserwacyjnych i kamikadze, ale nawet na zamówienie budują systemy i udostępniają informacje, które mają pomóc szybko i skutecznie wykrywać i neutralizować ukraińską, nawet najbardziej nowoczesną broń.

Kiepska jakość chińskiej i koreańskiej broni

Co ciekawe, ukraińskich żołnierzy ratuje fakt, że zarówno chińskie, jak i północnokoreańskie pociski moździerzowe czy artyleryjskie są bardzo kiepskiej jakości. Eksperci od militariów podali, że często zdarza się na froncie, że pociski eksplodują jeszcze w lufach czołgów, co kończy się eliminacją ciężkiego sprzętu z działań wojennych, a nawet śmiercią czy kalectwem rosyjskich żołnierzy.