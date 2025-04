Nowa wersja "Czekana". Wóz Wagnera z bronią i systemem EW

Wóz wykorzystuje podwozie radzieckiej wielozadaniowej ciężarówki zaprezentowanej po raz pierwszy w 1978 roku, czyli Ural-4320, a jego pancerz spełnia normę BR5, co zapewnia ochronę przed pociskami kalibru do 7,62 mm. Maksymalna ładowność pojazdu wynosi 6 ton, co czyni go przydatnym zarówno jako transporter piechoty, jak i pojazd logistyczny do przewozu sprzętu i amunicji. Jednostka - produkowana od 2022 roku - oferuje też zasięg operacyjny wynoszący ok. 1000 km.