Przeciwpancerne Javeliny wciąż robią robotę w Ukrainie

Kolejne setki czołgów zostanie wyeliminowane do wakacji, gdy tylko w kwietniu lub maju ruszy wielka ukraińska ofensywa. Ręczne wyrzutnie przeciwpancerne FGM-148 Javelin są produkowane przez amerykańskie koncerny Raytheon i Lockheed Martin. Javeliny wykorzystują pociski o średnicy 127 mm, których efektywny zasięg wynosi nawet do 4750 metrów. Pociski mają dwie głowice, głowicę prekursorową, aktywującą wybuch pancerza reaktywnego, i głowicę główną, do penetracji pancerza podstawowego.

Ukraińcy wykorzystali w swojej obronie również miny PARM/DM-22. To broń produkcji niemieckiej. Znajduje się na wyposażeniu Bundeswehry od 1990 roku. Dokonują one uderzenia na czołgi i pojazdy opancerzone z boku. Można je rozstawić pod lasem czy przy drodze. Odpalane są one po najechaniu pojazdu na detonator, który jest połączony 40-metrowym światłowodem do wyrzutni.

Po odpaleniu, głowica kumulacyjna, podobna do tej z Panzerfausta-3, wbija się w bok pojazdu i bez problemu penetruje stal pancerną o grubości 600 mm. Jako że z boku jest ona najsłabsza, pocisk wlatuje do składu amunicji, tam eksploduje i całkowicie niszczy czołg, przy tym zabijając załogę.