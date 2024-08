Pereswiet to lądowy system broni laserowej zaprojektowany w celu ochrony strategicznie cennych obszarów i jednostek, w tym pododdziałów wyposażonych w pociski balistyczne z głowicami jądrowymi. System broni laserowej ma za zadanie niszczenie satelitów szpiegowskich i rozpoznawczych, które byłyby zdolne wykryć wspomniane cele.

Czym charakteryzuje się ten rosyjski system broni energetycznej?

System Pereswiet działa w sposób autonomiczny, a satelity rozpoznawcze neutralizuje za pomocą promienia lasera o dużej mocy. Według Rosjan, ich broń laserowa ma być zdolna do zwalczania obiektów znajdujących się na wysokości od 200 do nawet 1100 kilometrów. Średnica obszaru, który jest w stanie pokryć system, wynosi od 130 do 180 kilometrów.

Głównym zadaniem Pereswieta jest ukrywanie ruchów rosyjskich mobilnych wyrzutni międzykontynentalnych pocisków balistycznych z głowicami nuklearnymi, dzięki czemu potencjalny przeciwnik ma nie być świadomy ich rzeczywistej lokalizacji. Ma to wspierać rosyjskie zdolności strategiczne poprzez zapewnienie swoistego "kamuflażu" ich strategicznym wojskom nuklearnym.

System Pereswiet wszedł na wyposażenie pierwszych jednostek w 2017 roku, rok później miały miejsce pierwsze testy poligonowe, a w 2019 miał oficjalnie znaleźć się na stanie rosyjskiej armii. Według oficjalnych danych ten system laserowy obecny jest aktualnie w pięciu egzemplarzach w dywizjach strategicznych wojsk nuklearnych.

Tego rodzaju broń napotyka na sporo problemów

Rosyjski system broni energetycznej rzekomo zdolny jest także do zwalczania bezzałogowych aparatów latających. Jego głównym problemem, podobnie jak innej broni laserowej, jest jednak ograniczona skuteczność w trudnych warunkach atmosferycznych. Mowa tutaj między innymi o pogodzie mglistej, deszczowej lub śnieżnej. Tego rodzaju warunki rozpraszają w pewnym stopniu wiązkę lasera, przez co do celu dociera mniejsza część energii.

Dodatkowo broń tego rodzaju zużywa ogromne ilości energii elektrycznej, przez co jej wykorzystanie w formie mobilnych platform ma być poważnie utrudnione z uwagi na konieczność zapewnienia zasilania zdolnego do zapewnienia bardzo dużego natężenia prądu elektrycznego.

Ocenia się, że tego rodzaju sprzęt będzie w przyszłości stosowany przede wszystkim do ochrony baz wojskowych, ważnych obiektów infrastruktury, bądź okrętów wojennych zdolnych do wygenerowania odpowiednio dużej ilości energii elektrycznej. Podobnego rodzaju broń laserową na okrętach testują obecnie Amerykanie.

