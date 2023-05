Nowy okręt będzie bronił polskiego wybrzeża. Potężne wsparcie

Niszczyciel typu Orizzonte. Włoski patent na obronę morza

Orizzonte (pol. Horyzont) to określenie klasy niszczycieli, które Włochy opracowały wraz z Francją na początku XXI wieku. Rzym musiał zastąpić starsze niszczyciele klasy Audace, stawiając na mniejsze jednostki do operowania na Morzu Śródziemnym. Odpowiedzią były dwa niszczyciele klasy Orizzonte: Andrea Doria (wejście do służby w 2007 roku) i Caio Duilio (2008)

Zdjęcie Caio Duilio na morzu. Niszczyciele klasy Orizzonte mają długość 152,9 m, szerokość 20,3 m i 7700 ton wyporności. Co ciekawe okręty tej klasy we francuskiej marynarce nazywane są fregatami, co czasem błędnie przechodzi na nazewnictwo jednostek włoskich / Wikipedia

Niszczyciele klasy Orizzonte wykorzystywane są jako okręty wielozadaniowe. Błyszczą jednak jako jednostki obrony powietrznej. Na ich uzbrojenie przeciwpowietrzne składają się:

3 Działa OTO Melara Super Rapid kalibru 76 mm (szybkostrzelne armaty, mogące atakować zarówno cele morskie, jak i powietrzne)

(szybkostrzelne armaty, mogące atakować zarówno cele morskie, jak i powietrzne) 2 Działka Oerlikon KBA kalibru 25 mm (klasyczne działka przeciwlotnicze mogące strzelać z prędkością 600 pocisków na minutę)

(klasyczne działka przeciwlotnicze mogące strzelać z prędkością 600 pocisków na minutę) System pocisków przeciwpowietrznych PAAMS (łącznie 48 pocisków ziemia-powietrze Aster-15 o zasięgu 30 kilometrów i pocisków Aster-30 o zasięgu 120 kilometrów)

Zdjęcie Wszystkie pociski w systemie PAAMS podlegają centralnemu systemowi kontroli. Pozwala on na wystrzeleniu aż ośmiu pocisków w 10 sekund / Armando Mancini / Wikipedia

Naturalnie włoskie niszczyciele klasy Orizzonte mają także broń przeciwokrętową. Głównie to pociski OTOMAT Teseo Mk.2A, mające zasięg 180 kilometrów i głowicę bojową o masie 210 kilogramów. Każdy niszczyciel przenosi ich osiem sztuk. Obok tego niszczyciele mają także 24 lekkie torpedy MU90.

Nowe "oko Bałtyku"

Ważnym elementem niszczycieli klasy Orizzonte jest wielozadaniowy radar EMPAR. Może wykrywać cele powietrzne jak samoloty, pociski manewrujące i drony na odległości aż 480 kilometrów. Przy tym EMPAR zapewnia w jednym momencie koordynaty dla 30 pocisków Aster.

Jako napęd niszczyciele Orizzonte wykorzystują system CODOG (Combined Diesel or Gas Turbine), czyli jednakowo silniki Diesla oraz turbiny gazowe. Gdy okręt płynie ekonomicznie, pracują dwa Diesle, generujące łącznie 11 750 koni mechanicznych. Podczas szybkich operacji wykorzystywane są dwie turbiny gazowe o mocy aż 62 560 koni mechanicznych, pochwalające rozwinąć prędkość 24 węzłów (54 km/h).