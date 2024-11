Oto AbramsX, czyli prototyp nowego superczołgu USA

AbramsX to powstający najnowocześniejszy czołg w armii Stanów Zjednoczonych. Z istniejącymi czołgami łączy go jednak tylko nazwa, ponieważ w praktyce to zupełnie nowa maszyna. Rosjanie bardzo obawiają się tego czołu.

Oto AbramsX, czyli prototyp nowego superczołgu USA /@front_ukrainian /Twitter